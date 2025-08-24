صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیوٹا کے 74 پاس آؤٹس کو سعودیہ میں ملازمت کی فراہمی

  • لاہور
لاہور (خبرنگار) ٹیوٹا کے 74 طلبہ کو سعودی عرب میں ملازمت فراہم کر دی گئی۔ آفرز لیٹر دینے کی تقریب گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی ریلوے روڈ میں منعقد ہوئی۔

تقریب میں سیکرٹری ایس ڈی ای ڈی نادر چٹھہ ،چیئرمن ٹیوٹا محمد ساجد کھوکھر سمیت ٹیوٹا کے افسران، طلبہ اور ان کے والدین نے شرکت کی۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سیکرٹری نادر چھٹہ نے کہا کہ اپنے نوجوانوں کے بیرون ممالک میں روز گار کو ممکن بنانے کے عملی اقدامات کر رہے ہیں ، ساجد کھوکھر نے کہا کہ موجودہ پلیسمنٹ ڈرائیو کے لئے ٹیوٹا کے 24 اداروں کے پانچ سو طلبہ کو مدعو کیا گیا اور ایک پراسیس کے بعد سلیکٹ ہونے والے ان 74 طلبہ کو سعودی عرب جابز کے آفرز لیٹرز دے دیے گئے ہیں۔ان کہ ان طلبہ کی تنخواہ سولہ سو ریال ماہانہ ہو گی اور یہ اوور ٹائم کے ساتھ مزید چار سو ریال تک ماہانہ کما سکیں گے۔

