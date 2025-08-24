ایل ڈی اے بلڈنگ زوننگ ریگولیشنز میں ترمیم
لاہور(سٹاف رپورٹر سے)لاہور ڈویلپمنٹ اتھارٹی نے اس مالی سال کا بڑا فیصلہ کر لیا۔ اب دکانوں، پلازہ جات اور کمرشل املاک کا فساڈ ایل ڈی اے کے مقرر کردہ ڈیزائن کے مطابق ہی ہوگا۔
شہر میں ستر ہزار کے قریب دکانوں کے بورڈز تبدیل کیے جائیں گے جس سے لاہور کی شکل و صورت یکسر بدلنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ۔ایل ڈی اے بلڈنگ زوننگ ریگولیشنز میں ترمیم کر دی گئی ہے جس کے بعد مین شاہراہوں اور ایل ڈی اے کے کنٹرول ایریاز میں ہر پلازہ اور دکان نئے پیرا میٹرز کے تحت خوبصورت نظر آئے گی۔فیصلے کے تحت اگر کوئی دکاندار بورڈ تبدیل نہ کرے تو ایل ڈی اے بورڈ زبردستی توڑ دے گی۔ خلاف ورزی کرنے والوں پر بھاری جرمانے ہوں گے اور ایف آئی آر بھی درج کی جائے گی۔پہلے سے قائم فساڈ کی تزئین و آرائش بھی سکیم کا حصہ بنائی گئی ہے ۔ اس ضمن میں ایک ٹیکنیکل کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس میں ایل ڈی اے افسران کے ساتھ ساتھ ماہرین، سٹیک ہولڈرز اور پرائیویٹ افراد کو بھی شامل کیا گیا ہے ۔یہ کمیٹی ڈیزائنز کے انتخاب اور عملدرآمد کی نگرانی کرے گی تاکہ فیصلے پر مرحلہ وار عمل درآمد ممکن بنایا جا سکے۔