جماعت اسلامی پاکستان میں نظام مصطفی کیلئے سرگرم :مقررین
لاہور(سیاسی نمائندہ)امیر جماعت اسلامی پنجاب وسطی محمد جاوید قصوری نے عقیدہ جماعت اسلامی کے موضوع پر مرکزی تربیت گاہ برائے حلقہ لاہور کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔
سید ابوالاعلیٰ مودودی ؒ نے کلمہ طیبہ کو بنیادی عقیدہ قرار دیتے ہوئے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی تھی۔ اس موقع پر امیرحلقہ لاہور ضیاء الدین انصاری، قیم ضلع لاہور اظہر بلال، امیر جنوبی لاہور مرزا عبدالرشید، مرکزی ناظم شعبہ دعوت و تربیت حافظ سیف الرحمٰن و دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے ۔انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی پاکستان میں نظام مصطفی کیلئے سرگرم ہے۔