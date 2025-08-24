13واساز کو ابتدا ہی میں بڑے مالی بحران کاسامنا
لاہور (شیخ زین العابدین)پنجاب میں سیوریج اور واٹر سپلائی کے نظام کو اپ گریڈ کرنے کے لیے 13 واسا فعال کر دیے گئے ۔نئے واساز کو ابتدا ہی میں بڑے مالی بحران کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے۔
پانچ ارب روپے کے واجب الادا قرضے نئے واساز کے ذمے ڈال دیے گئے ہیں۔ترقیاتی منصوبے شروع ہونے سے پہلے ہی مشکلات کا انبار لگ گیا ہے ۔ ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت نے شہری سہولیات بہتر بنانے کے لیے تیرہ نئے واسا فعال کیے تاکہ سیوریج اور واٹر سپلائی کا نظام جدید خطوط پر استوار ہو سکے ۔ تاہم یہ ادارے اپنی تشکیل کے ابتدائی مرحلے میں ہی بڑے مالی بحران کا شکار ہو گئے ہیں۔کارپوریشن اور ضلعی حکومتوں سے اثاثہ جات کی منتقلی کے ساتھ پانچ ارب روپے سے زائد کے واجبات بھی نئے واساز کے کھاتے میں ڈال دیے گئے ہیں۔ یہ ذمہ داری ان اداروں کے لیے کسی کڑی آزمائش سے کم نہیں۔حکومت نے دس ارب روپے کے فنڈز جاری کیے تاکہ نئے واساز کی بنیادیں مضبوط بنائی جا سکیں۔ مگر پانچ ارب روپے کے قرضوں کا بوجھ ترقیاتی منصوبوں پر براہ راست اثرانداز ہو رہا ہے ۔ فنڈز کی دستیابی کے باوجود قرضوں کی ادائیگی نے انفراسٹرکچر اپ گریڈیشن کی رفتار کو سست کر دیا ہے ۔