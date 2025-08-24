صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کھویا مقام دلانا ہے : گورنر

  لاہور
لاہور(سپیشل رپورٹر)گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کھویا ہوا مقام دلانا ہے ۔بلاول بھٹو زرداری عوامی مینڈیٹ سے ملک کے وزیر اعظم ہوں گے۔

مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ دینے والوں کو آگے لایا جائے گا۔ سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے لئے سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اٹک میں تنظیم سازی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔گورنر نے کہا کہ صوبے بھر میں نئی تنظیم نو کے لئے قیادت سے مشاورت کرلی گئی ہے اوربہت جلد اس کااعلان کردیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کارکن، ورکرز اور جیالوں کا ساتھ دیا اور انہیں آگے لے کر آئی۔ میں خود جیالا ہوں اور پارٹی نے مجھے پنجاب کا گورنر بنایا۔ پارٹی کو مشکل وقت میں ساتھ دینے والوں کو آگے لایا جائے گا۔وہ وقت دور نہیں جب بلاول بھٹو زرداری عوامی مینڈیٹ سے ملک کے وزیر اعظم ہوں گے ۔انہوں نے کمیٹی ممبران کو ہدایت کی کہ وہ اپنے ضلعوں میں کارنر میٹنگز کا انعقاد کریں اور بلاول بھٹو کا پیغام ہر گلی محلے میں پہنچائیں۔

