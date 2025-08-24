صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فلسطین کے لیے 100 ٹن امدادی سامان روانہ

  • لاہور
فلسطین کے لیے 100 ٹن امدادی سامان روانہ

لاہور (سیاسی نمائندہ) سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا ہے کہ پاکستان مشکل کی ہر گھڑی میں فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔

آج علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور سے فلسطین کے عوام کے لیے 100 ٹن امدادی سامان کی تیسری کھیپ روانہ کر دی گئی۔ اس موقع پر سپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ امدادی سرگرمیاں پاکستان کے اصولی مؤقف اور اسلامی بھائی چارے کا مظہر ہیں۔ این ڈی ایم اے اور الخدمت فاؤنڈیشن نے متاثر کن رابطہ کاری اور لاجسٹک انتظامات فراہم کیے ہیں، جو قابلِ تحسین ہیں۔ آج کی روانگی کے بعد امدادی کھیپوں کی تعداد 19 ہو گئی ہے ، جبکہ مجموعی طور پر 1,915 ٹن امدادی سامان غزہ بھیجا جا چکا ہے ۔ امدادی پرواز العریش، مصر کے راستے غزہ پہنچے گی۔ امدادی سامان میں فوڈ پیک، تیار کھانے ، مشروبات اور ضروری اشیا شامل ہیں۔ سپیکر پنجاب اسمبلی نے دعا کی کہ امداد خیریت سے پہنچے اور مستحقین تک بلا تاخیر پہنچائی جائے ۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے صدر پروفیسر حفیظ الرحمن نے کہا کہ حکومت پاکستان اس انسانی خدمت میں بھرپور تعاون کر رہی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

راہوالی :چوک شوگر ملز،سروس روڈ پربارشی پانی جمع

سیالکوٹ :عوامی مسائل کا حل ،کمپلینٹ مینجمنٹ سیل فعال

ڈپٹی کمشنر کا مختلف علاقوں ، ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹرز ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ

آفیسرز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ اسسٹنٹ کمشنر نوشہرہ ورکاں جواد پیرزادہ نے جیت لیا

سی ای او گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا مختلف علاقوں کا دورہ ،صفائی کا جائزہ

گھریلو ملازمہ کی ہلاکت ،ضمانت خارج ، میاں بیوی گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سید علی ہجویریؒ کے ہزار سال
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
جنون کے راستے بدلے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نئے صوبوں کا موسم
رؤف کلاسرا
رشید صافی
علاقائی طاقت کا بدلتا توازن
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نئے صوبوں کا قیام ہی حل ہے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
یوکرین اور نیٹو کاغیر یقینی مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل