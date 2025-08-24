فلسطین کے لیے 100 ٹن امدادی سامان روانہ
لاہور (سیاسی نمائندہ) سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا ہے کہ پاکستان مشکل کی ہر گھڑی میں فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔
آج علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور سے فلسطین کے عوام کے لیے 100 ٹن امدادی سامان کی تیسری کھیپ روانہ کر دی گئی۔ اس موقع پر سپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ امدادی سرگرمیاں پاکستان کے اصولی مؤقف اور اسلامی بھائی چارے کا مظہر ہیں۔ این ڈی ایم اے اور الخدمت فاؤنڈیشن نے متاثر کن رابطہ کاری اور لاجسٹک انتظامات فراہم کیے ہیں، جو قابلِ تحسین ہیں۔ آج کی روانگی کے بعد امدادی کھیپوں کی تعداد 19 ہو گئی ہے ، جبکہ مجموعی طور پر 1,915 ٹن امدادی سامان غزہ بھیجا جا چکا ہے ۔ امدادی پرواز العریش، مصر کے راستے غزہ پہنچے گی۔ امدادی سامان میں فوڈ پیک، تیار کھانے ، مشروبات اور ضروری اشیا شامل ہیں۔ سپیکر پنجاب اسمبلی نے دعا کی کہ امداد خیریت سے پہنچے اور مستحقین تک بلا تاخیر پہنچائی جائے ۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے صدر پروفیسر حفیظ الرحمن نے کہا کہ حکومت پاکستان اس انسانی خدمت میں بھرپور تعاون کر رہی ہے۔