شہر کے 2 بڑے بازاروں کی تعمیر و بحالی کیلئے فنڈز منظور

  • لاہور
شہر کے 2 بڑے بازاروں کی تعمیر و بحالی کیلئے فنڈز منظور

لاہور(عمران اکبر)ضلعی انتظامیہ لاہور کے دو بڑے تاریخی بازاروں کو اپ گریڈ کروانے کی سمری منظور شہر کے دو بڑے تاریخی بازاروں کی تعمیر و بحالی کے فنڈز منظور کر لئے گئے۔

تفصیلات کے مطابق ضلعی انتظامیہ نے شاہ عالم اور اچھرہ بازار کی اپگریڈیشن شروع کرنے کا ہوم ورک مکمل کر لیا ،ضلعی انتظامیہ کی طرف سے بھیجی جانے والی فنڈز کی سمری منظور کر لی گئی،80 کروڑ کی لاگت سے اچھرا بازار کے فنڈز منظور ،شاہ عالم بازار پر 90 کروڑ کی لاگت سے تعمیرو بحالی کو یقینی بنایا جائے گا۔ابتدائی مرحلہ میں دونوں بازاروں کے داخلی گیٹ بنائے جائیں گے ۔ کھمبے اور لٹکتی تاروں کو ختم کیا جائے گا ، انڈرگراؤنڈ وائرنگ سے بجلی کا نظام فعال کیا جائے گا۔ دکانوں کے باہر یونیفارم سائن ایج لگائے جائیں گے ،فٹ پاتھ کی تعمیر ، بینچز کی تنصیب اور ٹف ٹائلز لگائی جائیں گی،خوبصورتی کے لئے دونوں اطراف میں پلانٹیشن بھی کی جائے گی۔تاریخی بازاروں کے حسن کو بحال کرنے کے لئے بطور پائلٹ منصوبہ دو بازاروں کا چناؤ کیا گیا ،باقی ماندہ بازاروں میں بھی تعمیروبحالی کی جائے گی۔

