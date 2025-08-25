صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وائلڈلائف ٹیم کاچھاپہ نایاب جنگلی پرندے برآمد

  • لاہور
وائلڈلائف ٹیم کاچھاپہ نایاب جنگلی پرندے برآمد

چھانگا مانگا(نامہ نگار) اسسٹنٹ چیف وائلڈ لائف قصور ضحی وڑائچ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر رکھے ہوئے نایاب جنگلی پرندے برآمد کرلیے۔۔۔

پرندوں میں را ، کاٹھے اور قیمتی طوطے شامل ہیں ،عدالتی کاروائی مکمل ہونے کے بعد پرندوں کو انکے قدرتی ماحول میں آزاد کر دیا جائے گا، اسسٹنٹ چیف قصور ضحی وڑائچ نے صحافیوں سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ طوطوں، لالیوں اور دیگر نایاب پرندوں کو پکڑنا ،خریدنا یا فروخت کرنا قانونی طور پر جرم ہے ،ضلع قصور میں شکاریوں اور غیر قانونی طریقے سے جانوروں اور پرندوں کو رکھنے والوں سے آہنی ہاتھوں نمٹا جا رہا ہے۔

