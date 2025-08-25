وائلڈلائف ٹیم کاچھاپہ نایاب جنگلی پرندے برآمد
چھانگا مانگا(نامہ نگار) اسسٹنٹ چیف وائلڈ لائف قصور ضحی وڑائچ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر رکھے ہوئے نایاب جنگلی پرندے برآمد کرلیے۔۔۔
پرندوں میں را ، کاٹھے اور قیمتی طوطے شامل ہیں ،عدالتی کاروائی مکمل ہونے کے بعد پرندوں کو انکے قدرتی ماحول میں آزاد کر دیا جائے گا، اسسٹنٹ چیف قصور ضحی وڑائچ نے صحافیوں سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ طوطوں، لالیوں اور دیگر نایاب پرندوں کو پکڑنا ،خریدنا یا فروخت کرنا قانونی طور پر جرم ہے ،ضلع قصور میں شکاریوں اور غیر قانونی طریقے سے جانوروں اور پرندوں کو رکھنے والوں سے آہنی ہاتھوں نمٹا جا رہا ہے۔