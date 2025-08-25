مسلح افرادکادکاندار پرتشدد ڈیڑھ لاکھ نقدی چھین کرفرار
نارنگ منڈی(نمائندہ دنیا)پولیس چوکی مہتہ سوجاسے چند قدم کے فاصلے پر مسلح افراد نے مٹھائی کی دکان میں گھس کر مالک پر تشددکیا اور ڈیڑھ لاکھ روپے چھین کرفرارہو گئے۔
بتایاگیاہے کہ لدھیوالہ کے رہائشی شکیل اور صدام مہتہ سوجاکے قریب مٹھائی کی دکان پر موجودتھے ، طارق اور غلام محمد سمیت 7 افراد اسلحہ ، سوٹے اور آہنی راڈ سے مسلح ہو کر آئے۔ اور مارناپیٹناشروع کردیااورتشدد کرتے ہوئے دونوں بھائیوں کو شدید زخمی کردیا ،غلے سے ڈیڑھ لاکھ نقدی اورموبائل فون لے کر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہوگئے ، نارنگ پولیس نے مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کردی ہے ۔