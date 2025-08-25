2بہنوں سے اغواکے بعد6افراد کی زیادتی،مرکزی ملزم گرفتار
تلونڈی(نامہ نگار)دو بہنوں سے اغوا کے بعد 6 افراد نے زیادتی کرڈالی، نامعلوم شخص نے آزاد کرایا، چار روز قبل اغوا ہونے والی دو بہنیں ملزموں کے چنگل سے نکل کر گھر پہنچ گئیں۔۔۔
متاثرہ لڑکیوں کے مطابق احمد، کاشف، انس، فیضان، مبشر اور ایک نامعلوم شخص نے قلعہ روپا سنگھ کے مکان میں باری باری زیادتی کا نشانہ بنایا،نامعلوم مسیحا نے دروازہ توڑ کر بہنوں کو فرار کرایا، بھائی نفیس الرحمان کی مدعیت میں مقدمہ درج کرلیا گیا، پولیس نے مرکزی ملزم مبشر کو گرفتار کرلیا، دیگر ملزموں کی تلاش جاری ہے ۔