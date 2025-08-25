تھہ شیخم:آوارہ کتوں کی بھرمار،شہریوں کی زندگی اجیرن
تھہ شیخم(نامہ نگار) تھہ شیخم اور نواحی علاقہ جات میں آوارہ کتوں کی بھرمار ہو گئی، بچوں کو کاٹنے کے متعدد واقعات رونما ہونے کے باوجود ضلعی انتظامیہ کتا مار مہم شروع نہ کر سکی۔
تفصیل کے مطابق تھہ شیخم سمیت قصور شہر اور گردو نواح کے علاقوں میں آوارہ، خارش زدہ اور بیمار کتوں کی بہتات نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا کر رکھ دی ہے ، چوک چوراہے آوارہ کتوں کا مسکن بن گئے ،جبکہ بازاروں میں رات کے اوقات میں آوارہ کتے ٹولیوں کی شکل میں گھوم رہے ہوتے ہیں، جہاں شہریوں کا گزرنا محال ہو چکا ہے ، جبکہ آوارہ کتوں کے یہ گروہ متعدد شہریوں کو کاٹ بھی چکے ہیں، معمر افراد،بچوں اور خواتین کا گھروں سے نکلنا محال ہو گیا، شہریوں کی آمد و رفت کے تمام راستوں، ہوٹلوں، ریستورانوں، پیزا شاپس اور گوشت کی دکانوں کے باہر آوارہ کتے دندناتے پھر رہے ہیں، ان کتوں کے کاٹنے سے بچوں سمیت متعدد افراد زخمی بھی ہوچکے ، جس کی وجہ سے سکول کے بچوں کی زندگیوں کو شدید خطرات لاحق ہیں، شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ آوارہ کتوں کی تلفی یقینی بنانے کیلئے فی الفور کتا مار مہم شروع کی جائے ۔