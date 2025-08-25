صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تھہ شیخم:آوارہ کتوں کی بھرمار،شہریوں کی زندگی اجیرن

  • لاہور
تھہ شیخم(نامہ نگار) تھہ شیخم اور نواحی علاقہ جات میں آوارہ کتوں کی بھرمار ہو گئی، بچوں کو کاٹنے کے متعدد واقعات رونما ہونے کے باوجود ضلعی انتظامیہ کتا مار مہم شروع نہ کر سکی۔

تفصیل کے مطابق تھہ شیخم سمیت قصور شہر اور گردو نواح کے علاقوں میں آوارہ، خارش زدہ اور بیمار کتوں کی بہتات نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا کر رکھ دی ہے ، چوک چوراہے آوارہ کتوں کا مسکن بن گئے ،جبکہ بازاروں میں رات کے اوقات میں آوارہ کتے ٹولیوں کی شکل میں گھوم رہے ہوتے ہیں، جہاں شہریوں کا گزرنا محال ہو چکا ہے ، جبکہ آوارہ کتوں کے یہ گروہ متعدد شہریوں کو کاٹ بھی چکے ہیں، معمر افراد،بچوں اور خواتین کا گھروں سے نکلنا محال ہو گیا، شہریوں کی آمد و رفت کے تمام راستوں، ہوٹلوں، ریستورانوں، پیزا شاپس اور گوشت کی دکانوں کے باہر آوارہ کتے دندناتے پھر رہے ہیں، ان کتوں کے کاٹنے سے بچوں سمیت متعدد افراد زخمی بھی ہوچکے ، جس کی وجہ سے سکول کے بچوں کی زندگیوں کو شدید خطرات لاحق ہیں، شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ آوارہ کتوں کی تلفی یقینی بنانے کیلئے فی الفور کتا مار مہم شروع کی جائے ۔

