دینی مدرسہ سے 1کروڑ روپے مالیت کاسامان غائب

  • لاہور
نارنگ منڈی(نمائندہ دنیا)ماڑی کلاں میں دینی مدرسہ سے 1 کروڑ روپے مالیت کاسامان غائب ہوگیا، نارنگ پولیس نے مولاناعبدالماجد کی مدعیت میں مقدمہ درج کرکے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔

 پولیس ایف آئی آر کے مطابق مولانا عبدالما جد ماڑی کلاں میں جامعہ عثمانیہ کے نام سے مدرسہ چلارہے ہیں جس میں سینکڑوں طلبہ وطالبات قرآن وحدیث کی تعلیم حاصل کررہے ہیں، ان کے بھائی ساجد علی کے خلاف تھانہ قلعہ کالروالامیں جھوٹا مقدمہ درج ہوا ،جس پر اہلخانہ کو علاقہ چھوڑناپڑا ،جاتے ہوئے مدرسے کو تالے لگاکر گئے ، واپس آئے تو ہنڈا 125 موٹرسائیکل فریج ،جنریٹر، سولر پلیٹیں ،بیٹریاں، کمپیوٹر پرنٹر، 200 من گندم ،لاکھوں روپے مالیت کی دینی کتب سمیت اساتذہ کاجہیز کاسامان وغیرہ تقریبا 1ً کروڑ روپے کاسامان غائب تھا،مدرسے کے دروازے ،کھڑکیاں اور ٹائلیں وغیرہ بھی چوری ہوچکی تھیں۔

