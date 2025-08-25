دینی مدرسہ سے 1کروڑ روپے مالیت کاسامان غائب
نارنگ منڈی(نمائندہ دنیا)ماڑی کلاں میں دینی مدرسہ سے 1 کروڑ روپے مالیت کاسامان غائب ہوگیا، نارنگ پولیس نے مولاناعبدالماجد کی مدعیت میں مقدمہ درج کرکے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔
پولیس ایف آئی آر کے مطابق مولانا عبدالما جد ماڑی کلاں میں جامعہ عثمانیہ کے نام سے مدرسہ چلارہے ہیں جس میں سینکڑوں طلبہ وطالبات قرآن وحدیث کی تعلیم حاصل کررہے ہیں، ان کے بھائی ساجد علی کے خلاف تھانہ قلعہ کالروالامیں جھوٹا مقدمہ درج ہوا ،جس پر اہلخانہ کو علاقہ چھوڑناپڑا ،جاتے ہوئے مدرسے کو تالے لگاکر گئے ، واپس آئے تو ہنڈا 125 موٹرسائیکل فریج ،جنریٹر، سولر پلیٹیں ،بیٹریاں، کمپیوٹر پرنٹر، 200 من گندم ،لاکھوں روپے مالیت کی دینی کتب سمیت اساتذہ کاجہیز کاسامان وغیرہ تقریبا 1ً کروڑ روپے کاسامان غائب تھا،مدرسے کے دروازے ،کھڑکیاں اور ٹائلیں وغیرہ بھی چوری ہوچکی تھیں۔