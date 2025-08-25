صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دریائے ستلج میں طغیانی ،ولے والاکے قریب بند ٹوٹ گیا

  • لاہور
دریائے ستلج میں طغیانی ،ولے والاکے قریب بند ٹوٹ گیا

تلونڈی(نامہ نگار)دریائے ستلج میں طغیانی کے باعث ولے والا کے قریب گزشتہ رات حفاظتی بند ٹوٹ گیا ،جس سے پانی تیزی کے ساتھ بستی میں داخل ہوگیا۔۔۔

 گاؤں کی گلیاں اور کھیت زیرِ آب آنے سے مکانات کو بھی نقصان پہنچا ،جبکہ سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہوگئیں،مقامی مکینوں کے مطابق اچانک آنے والے پانی نے لوگوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کردیا، بعض خاندان اپنے مویشی اور ضروری سامان لے کر محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہوگئے ہیں، کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ چاول، مکئی اور چارے کی فصلیں مکمل طور پر تباہ ہوگئیں، جس سے کسانوں کو بھاری مالی نقصان برداشت کرنا پڑے گا،دوسری جانب ریسکیو 1122 اور ضلعی انتظامیہ نے علاقے میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے ، ریسکیو حکام کے مطابق کشتیوں کے ذریعے متاثرہ دیہات میں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا عمل جاری ہے ،علاقہ مکینوں نے حکومتِ پنجاب اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر حفاظتی بندوں کی مرمت کی جائے اور متاثرہ کسانوں کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے تاکہ وہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوسکیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ:رہائشی علاقوں میں کچرا کولیکشن پوائنٹس وبال جان،بدبو سے مکینوں کو مشکلات

مدثر قیوم نا ہرا کی بیٹے کیساتھ نوازشریف سے مری میں ملاقات

نیشنل کیڈٹ ریسلنگ چیمپئن شپ میں گوجرانوالہ فاتح

نبی کریمؐ کی تعلیمات پر عمل کامیابی کا ضامن:رضا ثاقب

منڈی بہائوالدین: زرعی گریجوایٹس کی سلیکشن کیلئے انٹر ویوز

اصلاح امت فاؤنڈیشن ڈسکہ کی جشن عید میلاد النبی ؐ منانے کی تیاریاں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر