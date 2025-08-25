دریائے ستلج میں طغیانی ،ولے والاکے قریب بند ٹوٹ گیا
تلونڈی(نامہ نگار)دریائے ستلج میں طغیانی کے باعث ولے والا کے قریب گزشتہ رات حفاظتی بند ٹوٹ گیا ،جس سے پانی تیزی کے ساتھ بستی میں داخل ہوگیا۔۔۔
گاؤں کی گلیاں اور کھیت زیرِ آب آنے سے مکانات کو بھی نقصان پہنچا ،جبکہ سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہوگئیں،مقامی مکینوں کے مطابق اچانک آنے والے پانی نے لوگوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کردیا، بعض خاندان اپنے مویشی اور ضروری سامان لے کر محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہوگئے ہیں، کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ چاول، مکئی اور چارے کی فصلیں مکمل طور پر تباہ ہوگئیں، جس سے کسانوں کو بھاری مالی نقصان برداشت کرنا پڑے گا،دوسری جانب ریسکیو 1122 اور ضلعی انتظامیہ نے علاقے میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے ، ریسکیو حکام کے مطابق کشتیوں کے ذریعے متاثرہ دیہات میں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا عمل جاری ہے ،علاقہ مکینوں نے حکومتِ پنجاب اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر حفاظتی بندوں کی مرمت کی جائے اور متاثرہ کسانوں کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے تاکہ وہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوسکیں۔