ڈی پی اوشیخوپورہ کی مریدکے میں کھلی کچہری،مسائل سنے

  • لاہور
کالا شاہ کاکو(نامہ نگار)ڈی پی او شیخوپورہ بلال ظفر شیخ نے ڈی ایس پی آفس مریدکے میں سرکل آفیسر غلام مرتضیٰ ڈوگر کے ہمراہ کھلی کچہری لگائی اور درجنوں سائلین کی شکایات پر فوری احکامات جاری کئے۔

 ڈی پی او شیخوپورہ نے کہا کہ ضلع بھر میں جرائم کی شرح بہت حد تک کم ہو چکی ہے اور اسے مزید کم سطح پر لایا جائے گا، کھلی کچہری کے دوران ایس ایچ او تھانہ صدر مظہر حسین شاہ، ایس ایچ او سٹی افضل ڈھلوں، ایس ایچ او تھانہ نارنگ منڈی عبد السلام ڈوگر کی موجودگی میں سائلین نے مقدمات کی تفتیش اور قبضہ گروپوں کے خلاف شکایات پیش کیں، ڈی پی او بلال ظفر شیخ نے حکم دیا کہ آئندہ کھلی کچہری تک تمام شکایات کا ازالہ کیا جائے اور کوئی بھی شکایت پس پشت نہ ڈالی جائے ۔ انہوں نے کہا کہ سی سی ڈی اور ضلعی پولیس کی مشترکہ کوشش سے جرائم پیشہ افراد اپناگھناؤنا کاروبار چھوڑ چکے ہیں جس وجہ سے ضلع بھر میں سنگین جرائم کی شرح میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے ۔ انہوں نے کہاکہ پولیس اورصحافیوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور وہ صحافیوں کے ساتھ ہونے والی وارداتوں کو ترجیحی بنیادوں پر ٹریس کرنے کے احکامات جاری کرتے ہیں۔

