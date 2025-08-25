صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈکیتی مزاحمت پرفائرنگ،ڈاکوؤں کااپناساتھی ہلاک

  • لاہور
شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر) تھانہ فیکٹری ایریاکے علاقہ نورے والاروڈ پرڈکیتی مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے متاثرہ شخص کی بجائے فائر سامنے کھڑے ڈاکوکولگنے سے ڈاکوہلاک، اسکے ساتھی فرارہوگئے۔

 بتایاگیا ہے کہ مذکورہ مقام پرڈاکوؤں نے محمدیعقوب کوروک کراس سے نقدی،موبائل فون چھین لیا ،جب محمدیعقوب نے مزاحمت کی توڈاکوؤں نے فائرنگ کردی، فائریعقوب کی بجائے سامنے کھڑے ڈاکوکے ساتھی باقر چنگڑکولگا،جس سے وہ زخمی ہوکرگرگیااور تھوڑی دیربعد ہلاک ہوگیا،ڈاکواپنے ساتھی کوچھوڑکرفرار ہوگئے ، پولیس نے جامہ تلاشی کے دوران ہلا ک ہونیوالے ڈاکوکی جیب سے شناختی کارڈ،نقدی،دوموبائل فونز برآمد کرلیے ، شناختی سے ڈاکو کی شناخت باقرعرف باقری چنگڑچک نمبر23 شرقپورشریف کے نام سے ہوئی ہے ۔

 

