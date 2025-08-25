صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
مردہ جانورکاگوشت بیچنے والے 6افراد گرفتار

پتوکی( تحصیل رپورٹر ) پرانی منڈی پھاٹک کے قریب اسسٹنٹ کمشنر نے کارروائی کرتے ہوئے مردہ جانور کا گوشت فروخت کرنے والے گروہ کے 6 افراد کورنگے ہاتھوں گرفتارکرلیا۔

 اس حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر فرقان علی کا کہنا تھا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایات کے مطابق عوام میں صاف ستھرا اور سلاٹر ہاؤس سے سٹیمپ کیا گیا گوشت فروخت کیا جائے گا ،گرفتار ہونے والے ملزموں نے اعتراف کیا کہ ہم مردار کا گوشت بیشتر شوارمے والی دکانوں پر فروخت کرتے تھے ،گرفتار 6 افراد کوبھاری جرمانے کیے گئے ۔

