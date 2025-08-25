صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مصطفی آباد:ڈکیتی وچوری کی وارداتیں،لاکھوں کانقصان

  • لاہور
مصطفی آباد ( نامہ نگار ) چوری اور ڈکیتی کی وراداتوں میں شہری لاکھوں کی نقدی ،طلائی زیورات ،موبائل فونز اور موٹر سائیکلوں سے محروم ہوگئے۔

ڈاکوؤں نے نقیب آباد پٹرول پمپ کے قریب قیوم خاور سے 62ہزار نقدی ،اے ٹی ایم کارڈ اور موبائل فون ،وڈانہ کے نزدیک عظمت اللہ سے 25ہزار نقدی اور موبائل فون ،سرہالی کلاں نہر کے قریب امام مسجد محمد واجد سے 10ہزارنقدی ،موبائل فون اور امریک سنگھ کے رہائشی شیر محمد کے گھر میں اُس کی فیملی کو یرغمال بنا کر 26ہزار نقدی ،اڑھائی تولے طلائی زیورات ، 2موبائل فونز لوٹ لیے ،علاوہ ازیں چوروں نے مختلف مقامات سے غضنفر ،علی رضا ،اعظم مقصود اور احسن علی کی موٹر سائیکلیں چوری کرلیں ،پولیس نے مقدمات درج کرکے تفتیش شروع کردی ۔

