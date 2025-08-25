صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مریدکے :رانا احمد عتیق انور کازیرتعمیرسروس روڈزکاجائزہ

  • لاہور
مریدکے :رانا احمد عتیق انور کازیرتعمیرسروس روڈزکاجائزہ

کالا شاہ کاکو(نامہ نگار) وفاقی پارلیمانی سیکرٹری اور چیئرمین سٹینڈنگ کمیٹی برائے آبی وسائل رانا احمد عتیق انور نے سابق چیئرمین بلدیہ رانا ماجدنواز، مسلم لیگ ن کے صوبائی ٹکٹ ہولڈر چودھری ارشد ورک۔۔۔

 انعام اللہ ورک اور دیگر کے ہمراہ جی ٹی روڈ کے اطراف میں تعمیر نو کے ابتدائی مرحلے سے گزرنے والے سروس روڈز کا جائزہ لیا اور متعلقہ محکمہ کے افسروں کو ضروری ہدایات دیں، رانا احمدعتیق انور نے سڑک کی تعمیر کے لیے استعمال ہونے والے میٹریل اور کا م کی رفتار کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ شہر کے اس اہم منصوبے کی تکمیل کے ساتھ اہل شہر کو نئے سال کا تحفہ دیں گے ۔ انہوں نے بتایا کہ سروس روڈز کی تکمیل کے بعد کاروباری مراکز کے سامنے والی جگہوں پر یکساں ڈیزائن کے ساتھ ٹف ٹائلز لگائی جائیں گی اور سروس روڈز کو کسی قسم کی پارکنگ کے لیے استعمال نہیں کرنے دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مریدکے شہر کے سیوریج سسٹم کو بہت جلد واسا کے حوالے کر دیا جائے گا تا کہ اس نظام کواپ گریڈ کرکے شہریوں کی مشکلات میں کمی لائی جا سکے ، ان کے ہمراہ راناعبد الصمیر، سجاد حیدر بھٹی، قیصر ورک اور دیگر نمایاںشخصیات بھی موجود تھیں۔

