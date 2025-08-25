آئل ٹینکر پارکنگ میں گیس والی ٹینکی پھٹنے سے 4افرادزخمی
شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر) مقامی آبادی ماچھی کے کے قریب آئل ٹینکر پارکنگ میں غباروں میں گیس بھرنے والی ٹینکی پھٹنے سے چار افراد شدیدزخمی ہوگئے۔۔۔
تاہم پارکنگ میں کھڑے آئل ٹینکرخالی ہونے کی وجہ سے کوئی بڑاحادثہ رونما نہیں ہوا،بتایاگیا ہے کہ تنویرارشدنے مذکورہ جگہ پر آئل ٹینکر پارکنگ بنارکھی ہے ، تین افراد موٹرسائیکل رکشہ پرآئے جنہوں نے کہاکہ ہم غباروں میں گیس بھرنے والی ٹینکی میں پانی بھرنا ہے جوکہ ٹینکی میں سے پانی بھرنے کے دوران گیس والی ٹینکی پھٹ گئی، جس سے حمزہ، مدثرعلی،صابر اور بابرشدیدزخمی ہوگئے ،جنہیں فوری طورپرڈی ایچ کیوہسپتال منتقل کردیا گیا ،پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ایک ملزم کو گرفتار کرکے دیگرکوپکڑنے کیلئے ٹیم بنادی ہے ۔