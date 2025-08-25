صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئل ٹینکر پارکنگ میں گیس والی ٹینکی پھٹنے سے 4افرادزخمی

  • لاہور
آئل ٹینکر پارکنگ میں گیس والی ٹینکی پھٹنے سے 4افرادزخمی

شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر) مقامی آبادی ماچھی کے کے قریب آئل ٹینکر پارکنگ میں غباروں میں گیس بھرنے والی ٹینکی پھٹنے سے چار افراد شدیدزخمی ہوگئے۔۔۔

 تاہم پارکنگ میں کھڑے آئل ٹینکرخالی ہونے کی وجہ سے کوئی بڑاحادثہ رونما نہیں ہوا،بتایاگیا ہے کہ تنویرارشدنے مذکورہ جگہ پر آئل ٹینکر پارکنگ بنارکھی ہے ، تین افراد موٹرسائیکل رکشہ پرآئے جنہوں نے کہاکہ ہم غباروں میں گیس بھرنے والی ٹینکی میں پانی بھرنا ہے جوکہ ٹینکی میں سے پانی بھرنے کے دوران گیس والی ٹینکی پھٹ گئی، جس سے حمزہ، مدثرعلی،صابر اور بابرشدیدزخمی ہوگئے ،جنہیں فوری طورپرڈی ایچ کیوہسپتال منتقل کردیا گیا ،پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ایک ملزم کو گرفتار کرکے دیگرکوپکڑنے کیلئے ٹیم بنادی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ:رہائشی علاقوں میں کچرا کولیکشن پوائنٹس وبال جان،بدبو سے مکینوں کو مشکلات

مدثر قیوم نا ہرا کی بیٹے کیساتھ نوازشریف سے مری میں ملاقات

نیشنل کیڈٹ ریسلنگ چیمپئن شپ میں گوجرانوالہ فاتح

نبی کریمؐ کی تعلیمات پر عمل کامیابی کا ضامن:رضا ثاقب

منڈی بہائوالدین: زرعی گریجوایٹس کی سلیکشن کیلئے انٹر ویوز

اصلاح امت فاؤنڈیشن ڈسکہ کی جشن عید میلاد النبی ؐ منانے کی تیاریاں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر