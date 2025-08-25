مقررہ ریٹ پرچینی کی سپلائی یقینی بنائی جارہی:ڈی ایف او
شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)حکومت کی طرف سے سستی چینی کی فراہمی کویقینی بنانے کیلئے چیک اینڈ بیلنس کے نظام کوسخت ترین کیاگیا ہے اورگلی گلی،محلہ محلہ تک چینی کی سپلائی کو یقینی بنایاجارہا ہے۔۔۔
شیخوپورہ میں دومختلف مقامات سے چینی دکانداروں کوسپلائی کی جارہی ہے ، ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ شاہد عمران مارتھ کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں ان پوائنٹس کی مانیٹرنگ کے عمل میں کسی قسم کی کوئی سستی نہیں کی جارہی ہے ،یہ بات ڈی ایف او عمیرصغیرنے امام بارگاہ چوک میں مختلف دکانوں کے وزٹ کے بعدگفتگو کرتے ہوئے کیا ،انہوں نے کہاکہ حکومت کی طرف مقررہ175 روپے فی کلوچینی عوام کیلئے دستیاب ہے ، کسی بھی قسم کی شکایت اور لاپروائی پرسخت ترین ایکشن لیا جائیگا کیونکہ عوا م کو ریلیف حکومت کافرض اولین ہے اوراس پرکوئی کمپرومائز نہیں کیا جائیگا۔