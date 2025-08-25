کھاناپکانے کے اوقات میں سوئی گیس کی بندش،صارفین پریشان
نارنگ منڈی(نمائندہ دنیا)سوئی گیس کا بحران ختم نہ ہوسکا ،کھاناپکانے کے اوقات میں سوئی گیس کی بدترین بندش جاری ہے ، صارفین کاصبر جواب دے گیا، ایل پی جی مافیاکی چاندی ہوگئی۔
تفصیل کے مطابق نارنگ منڈی میں عرصہ دراز سے سوئی گیس کی بندش کا سلسلہ جاری ہے ، متعدد بار اعلیٰ حکام کے نوٹس میں دینے کے باوجود شہریوں کی شنوائی نہیں ہورہی، کھاناپکانے کے اوقات میں بندش معمول بن چکی ہے ، جس سے شہریوں کو کھاناپکانے میں شدید دشواری کا سامناکرناپڑتاہے ، ایل پی جی مافیا موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اوورچارجنگ کررہی ہے ، ہرماہ سوئی گیس کا بل ادا کرنے کے باوجود ایل پی جی اور ایندھن کے متبادل ذرائع خریدنے پڑتے ہیں، شہریوں نے وفاقی وزیر راناتنویرحسین، ممبر قومی اسمبلی رانااحمدعتیق انور اور ممبر صوبائی اسمبلی چودھری حسان ریاض سے نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے ۔