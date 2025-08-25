پاسپورٹ آفس کے باہر ٹاؤٹ مافیا کا خاتمہ یقینی بنا دیا:گل آصف
شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر) پاسپورٹ آفس شیخوپورہ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر گل آصف نے کہا ہے کہ پاسپورٹ آفس کے باہر ٹاؤٹ مافیا کا مکمل خاتمہ یقینی بنا دیاگیا ہے اور ان کے خلاف متعدد مقدمات درج کروا دئیے گئے ہیں۔۔۔
جبکہ آن لائن فیس کے نام پر سادہ لوح شہریوں کو لوٹنے والے عناصر کا بھی خاتمہ کر دیا ،پاسپورٹ کے حصول کے لیے شہریوں سے رقم بٹورنے کی ہر گز اجازت نہیں دی جائے گی ،شہریوں کو بھی چاہئے کہ وہ ایسے عناصر کے خلاف ذمہ داری کا مظاہرہ کریں تاکہ ان کے خلاف مزید موثر کارروائی عمل میں لائی جاسکے ،ان خیالات کاا ظہار انہوں نے اپنے آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔