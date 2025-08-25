پولیس اہلکاروں اور اہلخانہ کے علاج کیلئے 21لاکھ فنڈز جاری
لاہور(کرائم رپورٹر)پولیس ملازمین اور اہلخانہ کے علاج معالجے کیلئے مزید 21 لاکھ روپے فنڈز جاری کر دیے گئے۔ مرحوم ریٹائرڈ انسپکٹر بشیر احمد کی بیوہ کو کینسر کے علاج کیلئے 5لاکھ روپے دیے گئے۔
ریٹائرڈ کانسٹیبل محمد دین اور اے ایس آئی غلام شبیر کو بیویوں کے علاج کیلئے اڑھائی، اڑھائی لاکھ روپے فراہم کیے گئے ۔مزید برآں پرائیویٹ سیکرٹری محمد جاوید، ہیڈ کانسٹیبل رخسار عارف، ٹریفک وارڈنز محمد کامران اور ذیشان اظہر، کانسٹیبلز شفیق احمد اور محمد صفدر کو ایک، ایک لاکھ روپے فی کس جاری کیے گئے۔