صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس اہلکاروں اور اہلخانہ کے علاج کیلئے 21لاکھ فنڈز جاری

  • لاہور
پولیس اہلکاروں اور اہلخانہ کے علاج کیلئے 21لاکھ فنڈز جاری

لاہور(کرائم رپورٹر)پولیس ملازمین اور اہلخانہ کے علاج معالجے کیلئے مزید 21 لاکھ روپے فنڈز جاری کر دیے گئے۔ مرحوم ریٹائرڈ انسپکٹر بشیر احمد کی بیوہ کو کینسر کے علاج کیلئے 5لاکھ روپے دیے گئے۔

ریٹائرڈ کانسٹیبل محمد دین اور اے ایس آئی غلام شبیر کو بیویوں کے علاج کیلئے اڑھائی، اڑھائی لاکھ روپے فراہم کیے گئے ۔مزید برآں پرائیویٹ سیکرٹری محمد جاوید، ہیڈ کانسٹیبل رخسار عارف، ٹریفک وارڈنز محمد کامران اور ذیشان اظہر، کانسٹیبلز شفیق احمد اور محمد صفدر کو ایک، ایک لاکھ روپے فی کس جاری کیے گئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پنجاب حکومت اور لیبر ڈیپارٹمنٹ مزدوروں کو ان کا حق دلوانے میں ناکام

ربیع الاول انتظامات :ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت جائزہ اجلاس

بارش:ایم ڈی واسا کا اقدامات کے جائزہ کیلئے شہر کا دورہ

اے سی شورکوٹ کی زیر صدارت ریونیو ریکوری بارے اجلاس

چنیوٹ :فوڈ سیفٹی ٹیموں کا کریک ڈاؤن، ملاوٹی دودھ برآمد

جکھڑ :چیف آفیسرمیونسپل کمیٹی کا ڈسپوزل سٹیشنز کا معائنہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر