صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فلڈ ریلیف کیمپ قائم سیلابی صورتحال بارے اعلانات

  • لاہور
فلڈ ریلیف کیمپ قائم سیلابی صورتحال بارے اعلانات

حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق کا کہنا ہے کہ چناب میں ممکنہ سیلاب کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ اور دیگر تمام متعلقہ محکمے ہائی الرٹ ہیں۔۔۔

کسی بھی قسم کی سیلابی صورتحال سے بروقت نمٹنے اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کیلئے فلڈ ریلیف سینٹرز قائم کر د ئیے گئے ہیں جبکہ دریا کے قریبی دیہات میں لوگوں کو ممکنہ سیلاب سے بچاؤ کیلئے اعلانات بھی کرائے جا رہے ہیں۔ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ ممکنہ سیلاب سے بچاؤ کیلئے ریسکیو 1122،محکمہ صحت ،لائیو سٹاک ،میونسپل کمیٹیوں کے ملازمین کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں ۔ جبکہ ڈی سی آفس میں کنٹرول روم کے ذریعے پانی کی آمد کو مانیٹر کیا جا رہا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

بھٹہ خشت مالکان کی چال ، اینٹوں کی قیمتوں میں بے تحاشہ اضافہ کردیا ، تعمیراتی شعبہ متاثر

چینی کے بعد آٹے کا بحران ، قیمتوں میں اضافہ

28 صفر کا جلوس پرامن انعقاد ، ڈپٹی کمشنر کی افسروں و عوام کو شاباش

اشٹام فروشوں کی چیکنگ ، آئل ایجنسیوں کیخلاف کارروائی

پریس کلب کوٹ مومن میں اجلاس ، ممبران کی بھر پو ر شرکت

آزادی تقریبات کے سلسلے میں کرکٹ میچ، عتیق الیون کی فتح

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر