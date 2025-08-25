فلڈ ریلیف کیمپ قائم سیلابی صورتحال بارے اعلانات
حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق کا کہنا ہے کہ چناب میں ممکنہ سیلاب کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ اور دیگر تمام متعلقہ محکمے ہائی الرٹ ہیں۔۔۔
کسی بھی قسم کی سیلابی صورتحال سے بروقت نمٹنے اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کیلئے فلڈ ریلیف سینٹرز قائم کر د ئیے گئے ہیں جبکہ دریا کے قریبی دیہات میں لوگوں کو ممکنہ سیلاب سے بچاؤ کیلئے اعلانات بھی کرائے جا رہے ہیں۔ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ ممکنہ سیلاب سے بچاؤ کیلئے ریسکیو 1122،محکمہ صحت ،لائیو سٹاک ،میونسپل کمیٹیوں کے ملازمین کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں ۔ جبکہ ڈی سی آفس میں کنٹرول روم کے ذریعے پانی کی آمد کو مانیٹر کیا جا رہا ہے ۔