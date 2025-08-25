اصلاح امت فاؤنڈیشن کی جشن عید میلاد النبی ؐ منانے کی تیاریاں
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار)اصلاح امت فاؤنڈیشن تحصیل ڈسکہ کی طرف سے جشن عید میلاد النبی ؐکو بھرپور انداز میں منانے کی تیاریوں کے حوالے سے اجلاس زیر صدارت صدر اصلاح امت فاؤنڈیشن مفتی عثمان رضا مدنی منعقد ہوا۔
نائب صد ر حافظ صداقت علی ’جنرل سیکرٹری حافظ افضال احمد سندھو’حسن علی طاہر’محمدعتیق ساجداور ملک بابر ودیگرنے شرکت کی ،عیدمیلادالنبی ؐ کو بھرپور انداز میں منانے کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیاگیا۔ مفتی عثمان رضامدنی نے کہاکہ حضرت محمد ؐ کی دنیامیں تشریف آوری کیساتھ ہی کفر وظلمت کے بادل چھٹ گئے آپ ؐ کی سنتوں پر عمل پیرا ہوکر مسلمان پوری دنیامیں اپنا لوہامنوا سکتا ہے۔