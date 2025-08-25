سڑکوں پر پیچ ورک شروع نہ ہونے پر شہریوں میں تشویش
ساہیوال(خبرنگار)عید میلاد النبی ؐ سے قبل سڑکوں پر پیچ ورک کروایاجائے ٗکمشنر کے حکم نامہ کے باوجود پیچ ورک شروع نہ ہونے پر شہریوں میں تشویش ٗشہریوں کاکمشنر سے سڑکوں پر پیچ ورک اور صفائی ستھرائی کروانے کامطالبہ۔
تفصیلات کے مطابق عیدمیلاد النبی ؐ کی آمدآمد ہے ۔عید میلاد النبی ؐ کے موقع پر مختلف مذہبی تنظیموں اور شہریوں کی طرف سے جلوس اور درودوسلام کی محفلوں کے پروگرام منعقد کئے جائیں گے لیکن شہر بھر کی اہم شاہراہیں ٹوٹ پھوٹ کاشکا ر ہونے سے شہری شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ شہریوں کاکہناہے کہ کمشنر ساہیوال ڈاکٹر آصف طفیل نے میونسپل کارپوریشن کے افسران کو شہر بھر کی سڑکوں پر پیچ ورک کرنے کاحکم نامہ جاری کردیا ہے لیکن ابھی تک اس پر عملدرآمد نہ ہوسکا۔ انہوںنے کہاکہ 12ربیع الاول کے سلسلہ میں جلوسوں اورریلیوں والے روٹس پر جگہ جگہ کڑھے بنے ہوئے ہیں۔