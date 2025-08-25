صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بارشوں کے با عث انسداد ڈینگی سرگرمیوں میں تیزی

  • لاہور
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)بارشوں اور موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی ضلع بھر میں انسداد ڈینگی سرگرمیوں میں تیزی، انڈور اور آؤٹ ڈور سرویلنس ٹیموں نے ممکنہ ہاٹ سپاٹس کی چیکنگ تیز کردی۔۔۔

موقع پر صاف و خشک ، شہریوں کو بارش اور صاف پانی جمع نہ ہونے کی تلقین کے ساتھ ساتھ ممکنہ قانونی کارروائی کی جائیگی۔ محکمہ صحت کی انسداد ڈینگی ٹیموں نے شہر کے مختلف علاقوں میں انسدادی و سرویلنس کارروائیاں کیں۔کھیالی شاہ پور میں صنعتی یونٹس ،سرامکس مارکیٹ سمیت دیگرممکنہ مقامات کو چیک کیا، ڈینگی لاروے برآمد ہونے پر موقع پر ہی تلف کئے گئے اس کے علاوہ انسدادی ٹیموں نے وزیر آباد کے علاقے میں بھی کارروائیاں کیں ان کارروائیوں کے نتیجے میں انسداد ڈینگی اور سرویلنس کے دوران آلہ آباد سے ڈینگی لاروا برآمد ہوا جسے انسدادی ٹیموں نے موقع پر تلف کرتے ہوئے اطراف میں صفائی ستھرائی اور ڈینگی مچھرکا لاروا مثبت آنے پر نوٹس جاری کیا۔ پنجاب حکومت نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ سکولوں میں اساتذہ، انتظامیہ صفائی ستھرائی پر خصوصی توجہ دیں، چھتوں، واش رومز کے اطراف جگہ صاف و خشک رکھیں۔

آج کا اخبار

