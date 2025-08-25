بابر علاؤالدین کااراضی ریکارڈ سینٹر کوٹ رادھاکشن کا دورہ
لاہور( آئی این پی)چیئرپرسن وزیراعلیٰ پنجاب انسپکشن، سرویلنس و مانیٹرنگ ڈائریکٹوریٹ بریگیڈیئر (ر)بابر علاؤالدین نے اراضی ریکارڈ سینٹر کوٹ رادھاکشن کا دورہ کیا۔
چیئرپرسن نے سینٹر کے مختلف شعبوں اور سہولیات کا معائنہ کیا اور سائلین سے فرداً فرداً گفتگو کرکے ان کے مسائل اور خدمات کے معیار کے بارے میں دریافت کیا۔ سائلین نے بتایا کہ انہیں فرد اور دیگر متعلقہ خدمات وقت پر اور اطمینان بخش انداز میں فراہم کی جارہی ہیں۔بابر علاؤالدین نے موقع پر موجود عملے کو ہدایت کی کہ شہریوں کو سہولت فراہم کرنا اولین ترجیح ہونی چاہیے اور کسی قسم کی تاخیر یا غیر ضروری دشواری برداشت نہیں کی جائے گی۔