مسلم لیگ (ن) کا منشور ہمیشہ عوامی خدمت رہا:شہزاد نذیر

  • لاہور
لاہور(آئی این پی) چیئرمین پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی چودھری شہزاد نذیر سندھو نے کہا ہے کہ مسلم لیگ (ن) کا منشور ہمیشہ عوامی خدمت اور ترقی رہا ہے۔

 آج جس طرح اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبے عوام کی دہلیز پر پہنچائے جا رہے ہیں، یہ مسلم لیگ (ن) کی کارکردگی اور خدمت کے جذبے کا عملی ثبوت ہے ۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ مسلم لیگ (ن) نے ہمیشہ عوامی اعتماد کو خدمت کے ذریعے سراہا ہے اور آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ عوام کی ترقی اور خوشحالی صرف (ن) لیگ کی حکومت ہی یقینی بنا سکتی ہے۔ 

