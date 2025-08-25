استحکام پاکستان پارٹی کا ’’وومن یوتھ ونگ‘‘تشکیل
لاہور (سیاسی نمائندہ) استحکام پاکستان پارٹی کی تنظیم سازی کا عمل جاری ہے جس سلسلے میں آئی پی پی پنجاب کی خواتین کا یوتھ ونگ تشکیل دے دیا گیا ہے۔
صدر استحکام پاکستان پارٹی کی منظوری اور دیگر مرکزی و صوبائی قیادت کی مشاورت سے وومن یوتھ ونگ کی عہدیداروں کی نامزدگی کا عمل مکمل کیا گیا تھا اور گزشتہ روز آئی پی پی سیکرٹریٹ میں نامزد عہدیداروں میں نوٹیفکیشن تقسیم کئے گئے ۔ صدر آئی پی پی لاہور ملک زمان نصیب اور ضلعی صدر ڈاکٹر جویریہ سہروردی نے خواتین سے ملاقات کی اور انہیں نوٹیفکیشن تقسیم کئے ۔ اس موقع پر ضلعی سیکرٹری وومن ونگ تابندہ ارمغان اور سیکرٹری سوشل میڈیا ملک عمیر واحد سمیت کارکنان کی بڑی تعداد نے نوٹیفکیشن تقسیم کرنے کی تقریب میں شرکت کی۔ شعبہ خواتین پنجاب کی جانب سے جاری کئے گئے نوٹیفکیشن کے مطابق حرا آصف کو صدر وومن یوتھ ونگ اور سدرہ اقبال کو جنرل سیکرٹری کی ذمہ داریاں تفویض کی گئی ہیں جبکہ زینب ظفر، زینب ظہیر، نغمہ وقاص بطور سینئر نائب صدور فرائض انجام دیں گی۔ نوجوان خواتین عروج اعجاز، حورم شہزادی، سعدیہ کوثر کو نائب صدور کے عہدوں پر نامزد کیا گیا ہے جبکہ شمائلہ قمر بطور ممبر شپ سیکرٹری تعینات کی گئیں ہیں۔ علاوہ ازیں فاطمہ اسحاق انفارمیشن سیکرٹری، لائبہ اعجاز جوائنٹ سیکرٹری،سعدیہ چودھری سیکرٹری ہیلتھ کی ذمہ داریاں ادا کریں گی۔