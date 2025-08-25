صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایس ایف کی پیپلز پارٹی پنجاب کی قیادت پر شدید تنقید

  • لاہور
لاہور( این این آئی)صوبائی دارالحکومت لاہور کے مختلف تعلیمی اداروں میں پی ایس ایف کی قیادت اور ساتھی کامریڈز کے ساتھ پیپلز سیکرٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں ملاقاتوں کا اہتمام کیا گیا۔۔۔

 جن میں پنجاب کے نوجوانوں کے مسائل پر تفصیلی گفتگو ہوئی،ان ملاقاتوں میں اس بات پر زور دیا گیا کہ صوبے بھر میں طلبہ و نوجوانوں کی جدوجہد کو منظم تحریک کی شکل دی جائے جس پر جلد ایک کمیٹی کا اعلان کیا جائے گا جو تحریک چلانے کے حوالے سے سب ساتھیوں کی رائے سے سفارشات مرتب کرے گی،نوجوانوں نے اس موقع پر پی ایس ایف پنجاب کی اہلیت سے عاری اور غیر نظریاتی قیادت کے تنظیمی معاملات پر بھی آواز بلند کی اور سوال اٹھایا کہ وہ کمیٹی جو صدر پیپلز پارٹی وسطی پنجاب راجہ پرویز اشرف اور جنرل سیکرٹری سید حسن مرتضیٰ نے بشری ٰمانیکا اور ملک علی سانول پر بنائی تھی، اس پر ابھی تک کوئی فیصلہ کیوں نہیں کیا گیا؟اگر پیپلز پارٹی پنجاب کی موجودہ قیادت فیصلے کرنے سے قاصر ہے تو لاہور کے باشعور سیاسی نوجوان اپنے مستقبل کے فیصلے خود کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔

