عوامی تحریک کے زیر اہتمام قومی ایشوز پر مذاکرہ
لاہور (آن لائن) پاکستان عوامی تحریک کے زیر اہتمام قومی ایشوز پر ایک خصوصی مذاکرہ کا اہتمام کیا گیا۔شرکا نے اس بات پر زور دیا کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی، سیلابوں اور غیر متوقع بارشوں کی وجہ سے کم ہوتی ہوئی زرعی و صنعتی پیداوار قومی سلامتی کے لئے سنگین چیلنجز ہیں۔
انتظا می بنیادوں پر مزید صوبوں بنانے اور بلدیاتی اداروں کی تشکیل سے سنگین چیلنجز سے نمٹنے میں مددملے گی۔ مذاکرہ میں اظہار خیال کرتے ہوئے سیکرٹری جنرل خرم نواز گنڈاپور نے کہا کہ بحران جس قدر سنگین تر ہیں ہماری پارلیمنٹ میں ہونے والی بحثیں اْسی قدر لایعنی اور زمینی حقائق کے الٹ ہیں۔مذاکرہ میں مرکزی راہ نماؤں خرم نواز گنڈاپور، راجہ محمد زاہد، میاں زاہد الاسلام، میاں ریحان مقبول، نوراللہ صدیقی، محمد عارف چودھری، سردار عمر دراز خان نے اظہار خیال کیا۔اس موقع پرانجینئر محمد رفیق نجم، علامہ رانا محمد ادریس ،بریگیڈئیر (ر) عمر حیات،جواد حامد بھی موجود تھے ۔ سیکرٹری جنرل خرم نواز گنڈاپور نے مسائل کے حل کے لئے تجاویز دیتے ہوئے کہا کہ فوری طور پر آئین کے مطابق مالی اور انتظامی طور پر آزاد اور بااختیار بلدیاتی ادارے قائم کئے جائیں۔ اختیارات کی مرکزیت کو ختم کر کے گراس روٹ لیول پر عوامی نمائندوں کو مضبوط بنایا جائے تاکہ حکومتی پالیسیوں کے اثرات و ثمرات نچلی سطح تک پہنچائے جا سکیں۔