ٹیکس ریٹس کم ،رجسٹریشن کا عمل آسان بنانا ہوگا:مقررین
لاہور(آئی این پی)جنرل سیکر ٹری انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن اسحاق بریار ،صدر عاشق علی رانا ،سینئر نائب صدر ملک جلیل اعوان ،نائب صدور نغمانہ شہزادی ،زاہد رسول گورائیہ ،فنانس سیکرٹری شیخ عدیل اور دیگر نے کہا ہے کہ۔۔۔
تمام شناختی کارڈ ہولڈرز کواین ٹی این ہولڈرز تصور کیا جانا اچھا اقدام ہے مگر ای کامرس کو رجسٹرڈ کرنے کے لیے یہی نظام نافذ ہو گا تو ایف بی آر کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے ،ایف بی آر کی ایکٹو ٹیکس پیئر لسٹ پر 75 لاکھ افراد موجود ہیں اس تعداد کو بڑھانے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے ۔‘‘ ٹیکس نظام کی پیچیدگیاں ’’ کے موضوع پر مبنی مذاکرے میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نمبر آف ٹیکس ریٹرن بڑھانے کی بجائے نمبر آف ٹیکس پیئر بڑھانے کی ضرورت ہے کیونکہ ان 75 لاکھ افراد میں سے 50لاکھ صفر کی ریٹرن جمع کراتے ہیں جس کا حکومتی خزانے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ،اگر 12 کروڑ شناختی کارڈ ہولڈرز اپنی ریٹرن جمع کرانا شروع کردیں تو این ٹی این ہولڈرز کی تعداد تو بڑھ سکتی ہے لیکن ریونیو میں اضافہ ممکن نہیں، اس کے لیے حکومت کو ٹیکس ریٹس کم کرنا ہوں گے اور اس کے ساتھ رجسٹریشن کا عمل آسان بنانا ہوگا۔