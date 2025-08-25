صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کل مسالک علما بورڈ کے زیر اہتمام خان عبد الحمید خان کاکڑ سیمینار

  • لاہور
لاہور(سیاسی نمائندہ)کل مسالک علماء بورڈ کے زیر اہتمام خان عبد الحمید خان کاکڑ سیمینار کا انعقاد۔ مدرسہ سیدہ فاطمتہ الزہراء جامع مسجد کبری نیو سمن آباد لاہور کل مسالک علما بورڈ کے زیر اہتمام۔۔۔

 معروف سماجی و کاروباری شخصیت خان عبدالحمید خان کاکڑ کی دینی و ملی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس کی صدارت چیئرمین کل مسالک علما بورڈ مولانا محمد عاصم مخدوم نے کی۔ عاصم مخدوم نے خان عبدالحمید خان کاکڑ کی دینی و ملی خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ خان عبدالحمید خان کاکڑ کا نام ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا اور یاد کیا جائے گا۔

