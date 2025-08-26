صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
5سالہ بچی ویگن سے گرکرکارتلے آکرجاں بحق

مصطفی آباد( نامہ نگار )چلتی مزدا ویگن کی کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے 5سالہ بچی گر کر تیز رفتار کار کے ٹائروں تلے آکر جاں بحق ہو گئی۔

بتایا گیا ہے کہ محلہ مدینہ چوک کے رہائشی ذوالفقار کی بیوی (ع )بچوں کے ہمراہ لاہور جانے والی مزدا ویگن میں اپنی 5 سالہ بیٹی مقدس کو گود میں لے کر کھڑکی والی سائیڈ میں بیٹھ گئی، مین فیروز پور روڈ پرنہر کے قریب سیٹ کے اُوپر چڑھ کر شیشے والی کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے مقدس کاتوازن برقرار نہ رہا اور وہ مزدا ویگن سے گر کر تیز رفتارکار کے ٹائروں تلے آکر کچلی گئی۔

