8ماہ کے دوران 60لاکھ سے زائدمسافروں کی امیگریشن

  • لاہور
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے)ڈی جی ایف آئی اے رفعت مختار راجہ کی ہدایات پر تمام ایئر پورٹس پر مسافروں کی سخت سکریننگ کا عمل جاری ہے۔

گزشتہ 8 ماہ کے دوران ایف آئی اے امیگریشن لاہور نے 60لاکھ سے زائدمسافروں کی امیگریشن کا عمل مکمل کیا۔ایف آئی اے کی جانب سے جاری اعداد وشمار کے مطابق رواں مجموعی طور پر 15654 فلائٹس کے مسافروں کی امیگریشن کا عمل مکمل کیا گیا۔رواں سال لاہور ایئرپورٹ پر جعلی دستاویزات کی بنیاد پر 45 مسافروں کو گرفتار کیا گیا۔ رواں سال گداگری میں ملوث 86 مسافروں کو گرفتار کیا گیا گرفتار ملزموں کو مزید تحقیقات کے لیے انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل لاہور منتقل کیا گیالاہور ایئرپورٹ پر رواں سال کے دوران پنجاب پولیس کو مطلوب 30 ملزموں کی بیرون ملک فرار کی کوشش ناکام بنائی گئی۔ اداروں کو مطلوب 68 ملزموں کی بیرون ملک فرار کی کوشش ناکام بنائی گئی۔ ترجمان ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ مسافروں کو بہترین امیگریشن سروس کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔

