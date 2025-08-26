گجرات: 2 بھا ئی گاڑی کی چھت سے گر کر جاں بحق
جلالپورجٹاں ،گجرات (نامہ نگاران )گاڑی کی چھت پر بیٹھے 2 بھائی نیچے گرنے سے ڈمپر کی زد میں آکر جاں بحق ہوگئے۔
بتایاجاتا ہے کہ سرکاری سبزی منڈی جلالپور جٹاں کے قریب مزدا گاڑی کراسنگ کرتے درخت سے ٹکرا گئی ، گاڑی کی چھت پر بیٹھے کوٹ امیر حسین کے رہائشی 14 سالہ علی حیدر اور 10سالہ مرتجز حیدر نیچے گر گئے اور پیچھے سے آنے والے ڈمپر کے نیچے کچلے جانے سے موقع پر ہی دم توڑگئے ۔ڈمپر ڈرائیور فرار ہو گیا۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122اور پولیس تھانہ صدر موقع پر پہنچ گئی۔ ریسکیو ٹیم نے لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا جبکہ صدر پولیس نے قانونی کارروائی کے بعد میتوں کوورثا کے حوالے کر دیا، دونوں بھائیوں کو آبائی قبرستان میں آسودہ خاک کردیا گیا۔