صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات: 2 بھا ئی گاڑی کی چھت سے گر کر جاں بحق

  • لاہور
گجرات: 2 بھا ئی گاڑی کی چھت سے گر کر جاں بحق

جلالپورجٹاں ،گجرات (نامہ نگاران )گاڑی کی چھت پر بیٹھے 2 بھائی نیچے گرنے سے ڈمپر کی زد میں آکر جاں بحق ہوگئے۔

بتایاجاتا ہے کہ سرکاری سبزی منڈی جلالپور جٹاں کے قریب مزدا گاڑی کراسنگ کرتے درخت سے ٹکرا گئی ، گاڑی کی چھت پر بیٹھے کوٹ امیر حسین کے رہائشی 14 سالہ علی حیدر اور 10سالہ مرتجز حیدر نیچے گر گئے اور پیچھے سے آنے والے ڈمپر کے نیچے کچلے جانے سے موقع پر ہی دم توڑگئے ۔ڈمپر ڈرائیور فرار ہو گیا۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122اور پولیس تھانہ صدر موقع پر پہنچ گئی۔ ریسکیو ٹیم نے لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا جبکہ صدر پولیس نے قانونی کارروائی کے بعد میتوں کوورثا کے حوالے کر دیا، دونوں بھائیوں کو آبائی قبرستان میں آسودہ خاک کردیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈویژنل ڈویلپمنٹ ورکنگ پارٹی کا اجلاس، سڑکوں کی تعمیرومرمت کی دو سکیموں کی منظوری

آر پی او کی زیر صدارت ریجنل کوآرڈی نیشن کمیٹی کا اجلاس

ربیع الائول عقیدت، احترام ،شان و شوکت سے منایا جا ئیگا، ڈی سی

نقشے منظور نہ کمرشلائزیشن فیس جمع ،غیر قانونی عمارتیں اور دکانیں سیل

ڈی پی او میانوالی کا آفس کی برانچز کا وزٹ،معلومات لیں ، صفائی چیک کی

کمشنر سرگودھا کا مریم نواز ہیلتھ کلینک للیانی کا اچانک دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس