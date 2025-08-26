زیادتی مقدمہ میں کے ملزم کی ضمانت منظور کرنے کا حکم
لاہور( کورٹ رپورٹر )لاہور ہائیکورٹ نے زیادتی مقدمہ میں ملوث ملزم کی درخواست ضمانت منظور کرنے کا حکم دے دیا۔
جسٹس عبہر گل خان نے ملزم کی ضمانت پر سماعت کی،عدالت کو بتایا گیا کہ ملزم مقصود کیخلاف تھانہ صدر قصور میں مقدمہ درج ہے ،ملزم کیخلاف جرم ثابت نہیں ہوا عدالت ضمانت منظور کر کے رہا کرنے کا حکم دے ،مدعی کے وکیل نے بتایا کہ ملزم ریکارڈ یافتہ ہے ملزم ایک سال اشتہاری رہا ہے ،جس دن وقوعہ ہوا اسی دن ایف آئی آر درج کی گئی، ضمانت خارج کی جائے ،عدالت نے ریمارکس دیئے کہ کیا متاثرہ مدعیہ نے کہیں پر کوئی بیان ریکارڈ کرایا ،تفتیشی آفیسر نے بتایا کہ ملزم کا ڈی این اے ہو چکا ہے ،مدعیہ کے بیان حلفی کے بعد ملزم کو بے گناہ قرار دے دیا تھا،عدالت نے دلائل سننے کے بعد ملزم کی درخواست ضمانت منظور کرلی۔