صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وارداتوں میں ملوث دو گینگز سمیت 8 ملزم پکڑے گئے

  • لاہور
وارداتوں میں ملوث دو گینگز سمیت 8 ملزم پکڑے گئے

لاہور(کرائم رپوڑٹر)وارداتوں میں ملوث دوگینگز سمیت 8ملزم گرفتار کرلئے گئے ۔فیصل ٹاؤن پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مددسے 4 رکنی نقب زن و موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کرلیا۔

پولیس نے چونگی امرسدھو سے موٹر سائیکل چور گروہ کے ارکان جمشید، کامران، شاہنواز اور علی کو گرفتار کر کے چوری شدہ 4 موٹر سائیکلیں، اے سی کاسامان ،اسلحہ اور فریج برآمد کرلی۔ملزم صبح کے وقت ریکی کرکے مطلوبہ لوکیشن پر واردات کرتے ۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں 1 ملزم کو ریکی کے بعد موٹر سائیکل چرا کر فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے ۔ گڑھی شاہو پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مددسے 2 رکنی موٹر سائیکل چور گینگ کوریلوے گراؤنڈ سے گرفتار کر لیا۔ ملزم دانش اور علی رضا کو گرفتار کر کے 2 پستول،چوری شدہ موٹر سائیکل اور 4 لاکھ80ہزار نقدی رقم برآمد کرلی۔ ڈولفن سکواڈز نے مختلف کارروائیوں میںسبزہ زار، نوانکوٹ، داتا دربار، ہنجروال و دیگر مقامات سے پولیس کو مطلوب سنیچنگ، ڈکیتی و چوری کے 8 عادی ملرم گرفتار کر لیے ۔ ملزم ندیم 44، نعیم 45،علی 71،اللہ دتا45،زوہیب 62،حمزہ 51،عاطف 74،شہزاد 45 سے زائد راہزنی و ڈکیتی کے مقدمات میں مطلوب تھے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد کے شہریوں کو مفت وائی فائی کی سہولت دینے کا فیصلہ

این ایس پی پی میں مصنوعی ذہانت پر تیسری سالانہ کانفرنس

افرادی قوت کو ہنرمند بنانا ہماری اولین ترجیح ،وجیہہ قمر

ایس اے پی انوویشن ڈے پر تقریب کا انعقاد

اوپن یونیورسٹی:مالیوں، سکیورٹی گارڈز کیلئے خواندگی کورس مکمل

ڈی آ ئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس