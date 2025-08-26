وارداتوں میں ملوث دو گینگز سمیت 8 ملزم پکڑے گئے
لاہور(کرائم رپوڑٹر)وارداتوں میں ملوث دوگینگز سمیت 8ملزم گرفتار کرلئے گئے ۔فیصل ٹاؤن پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مددسے 4 رکنی نقب زن و موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کرلیا۔
پولیس نے چونگی امرسدھو سے موٹر سائیکل چور گروہ کے ارکان جمشید، کامران، شاہنواز اور علی کو گرفتار کر کے چوری شدہ 4 موٹر سائیکلیں، اے سی کاسامان ،اسلحہ اور فریج برآمد کرلی۔ملزم صبح کے وقت ریکی کرکے مطلوبہ لوکیشن پر واردات کرتے ۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں 1 ملزم کو ریکی کے بعد موٹر سائیکل چرا کر فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے ۔ گڑھی شاہو پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مددسے 2 رکنی موٹر سائیکل چور گینگ کوریلوے گراؤنڈ سے گرفتار کر لیا۔ ملزم دانش اور علی رضا کو گرفتار کر کے 2 پستول،چوری شدہ موٹر سائیکل اور 4 لاکھ80ہزار نقدی رقم برآمد کرلی۔ ڈولفن سکواڈز نے مختلف کارروائیوں میںسبزہ زار، نوانکوٹ، داتا دربار، ہنجروال و دیگر مقامات سے پولیس کو مطلوب سنیچنگ، ڈکیتی و چوری کے 8 عادی ملرم گرفتار کر لیے ۔ ملزم ندیم 44، نعیم 45،علی 71،اللہ دتا45،زوہیب 62،حمزہ 51،عاطف 74،شہزاد 45 سے زائد راہزنی و ڈکیتی کے مقدمات میں مطلوب تھے۔