اغوا،تاوان مقدمہ کے 7 ملزموں کا جوڈیشل ریمانڈ

  • لاہور
لاہور(عدالتی رپورٹر)انسداد دہشتگردی عدالت میں پولیس اہلکاروں کیساتھ ملکر بھائی کو تاوان کیلئے اغوا کرنے کے مقدمے پر سماعت ہوئی، عدالت نے 7 ملزموں کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔

انسداد دہشتگردی عدالت کے ایڈمن جج منظر گل نے سماعت کی۔تفتیشی افسر نے بتایا کہ ملزموں سے تفتیش مکمل ہو چکی ہے مزید جسمانی ریمانڈ کی ضرورت نہیں۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر7 ملزموں کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ عدالت میں مدعی کے بھائی ودیگرملزموں کو پیش کر دیا گیاجن میں مدعی کا بھائی فرمان ریاست، ابوبکر، مختار اور اویس سمیت پولیس اہلکار غلام مصطفیٰ، آصف شہزاد، ذیشان اور عثمان بھی شامل ہیں۔

