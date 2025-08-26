صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خراب نتائج ، اساتذہ کے نجی اکیڈمی یا سکول میں پڑھانے پر پابندی پر غور

  • لاہور
خراب نتائج ، اساتذہ کے نجی اکیڈمی یا سکول میں پڑھانے پر پابندی پر غور

لاہور(خبر نگار)بورڈ میں طلبہ کے خراب نتائج کو دیکھتے ہوئے محکمہ سکول ایجوکیشن نے سرکاری اساتذہ کے پرائیوٹ اکیڈمی یا سکول میں پڑھانے پر پابندی لگانے پر غور شروع کردیا۔

محکمہ نے مختلف تجاویز پر کام شروع کردیا ۔پنجاب بھر کے سرکاری سکولوں میں ہزاروں اساتذہ شام کو اکیڈمی میں پڑھاتے ہیں۔ سینکڑوں اساتذہ کی ذاتی اکیڈمیز یا سکول بھی ہیں۔محکمہ سکول ایجوکیشن کے حکام کا کہنا ہے کہ وزیر تعلیم سے مشاورت کے بعد پابندی بارے حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد کے شہریوں کو مفت وائی فائی کی سہولت دینے کا فیصلہ

این ایس پی پی میں مصنوعی ذہانت پر تیسری سالانہ کانفرنس

افرادی قوت کو ہنرمند بنانا ہماری اولین ترجیح ،وجیہہ قمر

ایس اے پی انوویشن ڈے پر تقریب کا انعقاد

اوپن یونیورسٹی:مالیوں، سکیورٹی گارڈز کیلئے خواندگی کورس مکمل

ڈی آ ئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس