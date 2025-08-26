صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جے یوآئی رہنما مولانا اسعد و دیگر علما کا دورہ جامعہ اشرفیہ

  • لاہور
جے یوآئی رہنما مولانا اسعد و دیگر علما کا دورہ جامعہ اشرفیہ

لاہور(سیاسی نمائندہ)جمعیت علمائے اسلام کے راہنماو سابق وفاقی وزیرصاحبزادہ مولانا اسعد محمود نے جامعہ اشرفیہ لاہور کا دورہ کیا۔

مہتمم مولانا حافظ فضل الرحیم کی عیادت کی اور ناظم شعبہ نشر و اشاعت و ڈائریکٹر امور خارجہ مولانا حافظ اسعد عبید، نائب مہتمم زبیر حسن، مولانا اویس حسن، مولانا سعد بن اسعد اور مولانا مجیب الرحمن و دیگر علماسے ملاقات کرتے ہوئے مدارس کی خدمات، غزہ کی صورتحال اور ملکی حالات اور دیگر امور پر گفتگو کرتے کہا ا للہ تعالیٰ مولانا حافظ فضل الرحیم کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔

