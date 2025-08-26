صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
سڑکوں کے معیار کامعائنہ ،پہلی بار تھرڈ پارٹی کمیٹیاں تشکیل

لاہور(سٹاف رپورٹر سے)پنجاب میں سڑکوں کاتعمیر چیک کرنے کیلئے پہلی بار تھرڈ پارٹی کمیٹیاں تشکیل جو مختلف زونز میں سڑکوں کی کوالٹی کا اچانک معائنہ کریں گی۔

روڈ ریسٹوریشن پروگرام کے تحت تعمیر ہونے والی شاہراہوں کا معیار چیک کرنے کیلئے سنٹرل، نارتھ اور سائوتھ زونز کی ہر کمیٹی چھ ارکان پر مشتمل ہوگی ،محکمہ سی اینڈ ڈبلیو، نیسپاک اور دیگر اداروں کے نمائندے شامل ہو نگے ۔کمیٹیاں اچانک معائنہ کر کے سڑکوں کی کوالٹی اور میٹریل ٹیسٹنگ کریں گی اور سفارشات پیش کریں گی۔

