ایسو سی ایٹ ڈگری آرٹس/سائنس سالانہ امتحانی نتائج کا اعلان

  • لاہور
ایسو سی ایٹ ڈگری آرٹس/سائنس سالانہ امتحانی نتائج کا اعلان

لاہور (خبرنگار) پنجاب یونیورسٹی شعبہ امتحانات نے ایسو سی ایٹ ڈگری ان آرٹس/سائنس پارٹ ون اورٹو،ایسو سی ایٹ ڈگری ان آرٹس /سائنس(سپیشل کیٹگری ) پارٹ ٹواورایسو سی ایٹ ڈگری ان آرٹس (سماعت سے محروم امیدواروں کے )سالانہ امتحانات2025 کے نتائج کا اعلان کر دیا۔

پنجاب یونیورسٹی شعبہ امتحانات نے ایسو سی ایٹ ڈگری ان آرٹس/سائنس پارٹ ون اورٹو،ایسو سی ایٹ ڈگری ان آرٹس /سائنس(سپیشل کیٹگری ) پارٹ ٹواورایسو سی ایٹ ڈگری ان آرٹس (سماعت سے محروم امیدواروں کے )سالانہ امتحانات2025 کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات یونیورسٹی کی ویب سائٹ www.pu.edu.pkپر دیکھی جا سکتی ہیں۔

