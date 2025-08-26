4 اضلاع میں فلٹریشن ،باٹلنگ پلانٹس لگانے کا پائلٹ پراجیکٹ تیار
لاہور(سٹاف رپورٹر سے)چار اضلاع میں جدید واٹر فلٹریشن و باٹلنگ پلانٹس لگانے کا پائلٹ پراجیکٹ تیار،خوشاب، بہاولپور، رحیم یار خان اور ڈی جی خان میں جدید آٹو میٹک واٹر فلٹریشن اور۔۔۔
باٹلنگ پلانٹس منصوبے کے تحت 19 لٹر پانی کی بوتلوں میں آرسینک و دیگر مضر اجزا سے پاک پانی فراہم کیا جائے گا۔اس حوالے سے اجلاس کی صدارت سپیشل سیکرٹری ہاؤسنگ وقار عظیم نے کی۔ ترجمان کے مطابق جدید پلانٹس ہر گھنٹے پانچ ہزار لٹر پانی فلٹر اور پیک کرینگے ،توانائی کیلئے شمسی نظام استعمال ہوگا اور باقاعدگی سے سیمپلز کا معائنہ ہوگا۔ منصوبہ ایک سال میں مکمل ہو گا۔