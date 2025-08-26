صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

4 اضلاع میں فلٹریشن ،باٹلنگ پلانٹس لگانے کا پائلٹ پراجیکٹ تیار

  • لاہور
4 اضلاع میں فلٹریشن ،باٹلنگ پلانٹس لگانے کا پائلٹ پراجیکٹ تیار

لاہور(سٹاف رپورٹر سے)چار اضلاع میں جدید واٹر فلٹریشن و باٹلنگ پلانٹس لگانے کا پائلٹ پراجیکٹ تیار،خوشاب، بہاولپور، رحیم یار خان اور ڈی جی خان میں جدید آٹو میٹک واٹر فلٹریشن اور۔۔۔

 باٹلنگ پلانٹس منصوبے کے تحت 19 لٹر پانی کی بوتلوں میں آرسینک و دیگر مضر اجزا سے پاک پانی فراہم کیا جائے گا۔اس حوالے سے اجلاس کی صدارت سپیشل سیکرٹری ہاؤسنگ وقار عظیم نے کی۔ ترجمان کے مطابق جدید پلانٹس ہر گھنٹے پانچ ہزار لٹر پانی فلٹر اور پیک کرینگے ،توانائی کیلئے شمسی نظام استعمال ہوگا اور باقاعدگی سے سیمپلز کا معائنہ ہوگا۔ منصوبہ ایک سال میں مکمل ہو گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

جنرل ہسپتال سمن آباد کے ایمر جنسی وارڈ کی صورتحال تشویشناک ، ڈاکٹرز ، سٹاف ڈیوٹی سے غائب

ٹوبہ :ربیع الاول کے دوران سکیورٹی ، امن کمیٹی کا اجلاس

فیڈمک کی نئی بلڈنگ کا افتتاح ،چیئرمین رانا اظہر وقار کی شر کت

چنیوٹ:محکموں کو ممکنہ سیلابی صورتحال کیلئے الرٹ رہنے کا حکم

سمندری روڈ :2غیر قانونی سکیموں کے قیام کی کوشش ناکام

کھانے پینے کی ہر شے مہنگی ، تنخواہ کم ، مزدوروں کا احتجاج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس