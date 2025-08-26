صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

احمد رضا مانیکا کی کامیابی کیخلاف وکلا حتمی دلائل کیلئے طلب

  • لاہور
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ کے الیکشن ٹریبونل نے این اے 137 پاکپتن سے مسلم لیگ ن کے رکن قومی اسمبلی احمد رضا مانیکا کی کامیابی کیخلاف انتخابی عذرداری پر سماعت 12 ستمبر تک ملتوی کردی۔

راؤ عمر ہاشم نے اپنے مدمقابل امید وار احمد رضا مانیکا کی کامیابی کو چیلنج کیا ہے ،انتخابی عذرداری میں نشاندہی کی کہ راؤ عمر فارم 45 کے مطابق کامیاب ہوئے ۔عذرداری میں استدعا کی گئی کہ احمد رضا مانیکا کی کامیابی کے نوٹیفکیشن کو کالعدم قرار دیا جائے ،عدالت نے وکلا کو حتمی دلائل کے لیے طلب کرلیا۔

