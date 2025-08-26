7ستمبر کو یو م ختم نبوت کے طور پر منا یا جائے گا :علما
لاہور(سیاسی نمائندہ)انٹر نیشنل ختم نبوت موومنٹ کے مرکزی رہنماؤں امیرمولانا الیاس چنیوٹی،نائب امیرمولا نا شبیر عثمانی،سیکرٹری جنرل صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی،و دیگرنے مشترکہ بیان میں کہا کہ۔۔۔
نیشنل ختم نبوت موومنٹ کی جانب سے ملک بھر سمیت پو ری دنیا میں 7ستمبر کو یو م ختم نبوت کے طور پر منا یا جائے گا اور یکم سے دس ستمبر سے عشرہ ختم نبوت منانے کا فیصلہ کیاگیاہے ،ختم نبوت کا تحفظ ہماری ریڈ لائن ہے ،ملک میں انارکی پھیلانے کی کوشش مت کی جائے ،ملک کی سا لمیت زیا دہ عزیز ہے ، چناب نگر میں 7ستمبر کو ہونے والی سالا نہ انٹر نیشنل ختم نبوت کا نفرنس امت مسلمہ کیلئے پیش خیمہ اور قادیا نیت کے لئے ہدایت ثابت ہو گی کارکن چناب نگر میں ہو نے والی ختم نبوت کانفرنس میں شرکت کو یقینی بناتے ہو ئے اس کو کامیاب بنائیں 7ستمبر مسلمانوں کیلئے فتح ومسرت کا دن ہے اس دن 1974 کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے منکرین ختم نبوت قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ جسکی یاد انٹر نیشنل ختم نبوت موومنٹ ہر سال چناب نگر میں مرکزی اجتماع کر کے مناتی ہے اور امت مسلمہ کے جذبات کی ترجمانی کر تی ہے ،انہوں نے کہا کہ انٹر نیشنل ختم نبوت موومنٹ کے زیر اہتمام 7ستمبر کو چناب نگر میں ہو نے والی38ویں سالانہ انٹر نیشنل ختم نبوت کا نفرنس میں اندرون و بیرون ممالک سے شیوخ شرکت کرینگے انہوں نے کارکنان سے کہا کہ وہ اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کیلئے علما اور عوام سے رابطے تیز کریں۔