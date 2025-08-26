صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یکم ستمبر سے ہر گاڑی کی نمبر پلیٹ مالک کے نام سے منسلک

  • لاہور
یکم ستمبر سے ہر گاڑی کی نمبر پلیٹ مالک کے نام سے منسلک

لاہور(خبر نگار)محکمہ ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول پنجاب کی جانب سے گاڑیوں کے رجسٹریشن نمبر کو جدید نظام کے تحت براہ راست مالک کے شناختی کارڈ سے منسلک کرنے کا نیا نظام نافذ کیا جا رہا ہے۔۔۔

 جسکے تحت ہر گاڑی کا رجسٹریشن نمبر مستقل طور پر اصل مالک کے ساتھ جڑا ہوگا جبکہ پرانی یا استعمال شدہ گاڑی خریدنے والے کو نئی نمبر پلیٹ جاری کی جائے گی۔ڈی جی ایکسائز عمر شیر چٹھہ کے مطابق یکم ستمبر سے ہر گاڑی کی نمبر پلیٹ مالک کے نام سے منسلک ہو جائیگی اس لیے جو شہری اوپن لیٹر پر یا غیر منتقل شدہ گاڑیاں چلا رہے ہیں وہ فوری گاڑی اپنے نام پر ٹرانسفر اور ٹوکن ٹیکس جمع کرائیں تاکہ کسی بھی مشکل سے بچا جا سکے ۔ انہوں نے مزید کہا مالی سال 2025-26 کے ٹوکن ٹیکس جمع کرانے کی آخری تاریخ 31 اگست مقرر ہے جو شہری بروقت ٹوکن ٹیکس جمع کرائیں گے وہ 10 فیصد خصوصی رعایت حاصل کر سکیں گے ۔محکمہ ایکسائز کے مطابق اگر کوئی شخص اپنی گاڑی فروخت کر چکا ہے اور خریدار نے تاحال گاڑی اپنے نام پر منتقل نہیں کرائی تو شہری فوری ہیلپ لائن 1035 پر کال کر کے ایسی گاڑی کی رجسٹریشن معطل کرا سکتے ہیں۔ ہیلپ لائن سے مزید معلومات اور رہنمائی بھی لی جاسکتی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

اشیا خورو نوش کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ،انتظامیہ بے بس،شہریوں کا احتجاج

حافظ آباد: سیوریج بند ،کئی علاقوں میں پانی جمع

فرسودہ نظام نے کبھی عوام کو خو شحالی نہیں دی :سراج الحق

ملک میں ظلم اور جبر کا نظام جلد ختم ہوگا :روبا عمر ڈار

سیالکوٹ ایئر پورٹ :جعلی دستاویزات پر یونان جانے کی کو شش ، مسافر گرفتار

جامعہ چشتیہ رضویہ ضیا القرآن کے کیمپس 2میں طلبہ کیلئے ہاسٹل تعمیر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس