یکم ستمبر سے ہر گاڑی کی نمبر پلیٹ مالک کے نام سے منسلک
لاہور(خبر نگار)محکمہ ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول پنجاب کی جانب سے گاڑیوں کے رجسٹریشن نمبر کو جدید نظام کے تحت براہ راست مالک کے شناختی کارڈ سے منسلک کرنے کا نیا نظام نافذ کیا جا رہا ہے۔۔۔
جسکے تحت ہر گاڑی کا رجسٹریشن نمبر مستقل طور پر اصل مالک کے ساتھ جڑا ہوگا جبکہ پرانی یا استعمال شدہ گاڑی خریدنے والے کو نئی نمبر پلیٹ جاری کی جائے گی۔ڈی جی ایکسائز عمر شیر چٹھہ کے مطابق یکم ستمبر سے ہر گاڑی کی نمبر پلیٹ مالک کے نام سے منسلک ہو جائیگی اس لیے جو شہری اوپن لیٹر پر یا غیر منتقل شدہ گاڑیاں چلا رہے ہیں وہ فوری گاڑی اپنے نام پر ٹرانسفر اور ٹوکن ٹیکس جمع کرائیں تاکہ کسی بھی مشکل سے بچا جا سکے ۔ انہوں نے مزید کہا مالی سال 2025-26 کے ٹوکن ٹیکس جمع کرانے کی آخری تاریخ 31 اگست مقرر ہے جو شہری بروقت ٹوکن ٹیکس جمع کرائیں گے وہ 10 فیصد خصوصی رعایت حاصل کر سکیں گے ۔محکمہ ایکسائز کے مطابق اگر کوئی شخص اپنی گاڑی فروخت کر چکا ہے اور خریدار نے تاحال گاڑی اپنے نام پر منتقل نہیں کرائی تو شہری فوری ہیلپ لائن 1035 پر کال کر کے ایسی گاڑی کی رجسٹریشن معطل کرا سکتے ہیں۔ ہیلپ لائن سے مزید معلومات اور رہنمائی بھی لی جاسکتی ہے ۔