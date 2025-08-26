صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب یونیورسٹی ٹائون تھری میں مبینہ گھپلے، احتجاج

  • لاہور
پنجاب یونیورسٹی ٹائون تھری میں مبینہ گھپلے، احتجاج

لاہور(خبر نگار)پنجاب یونیورسٹی ٹائون تھری میں مبینہ گھپلوں کیخلاف متاثرین کا وی سی دفترکے باہر احتجاجی مظاہرہ ، ریلی نکالی گئی ۔ مظاہرے میں اساتذہ اورملازمین کی شرکت،ٹائون تھری مینجمنٹ کمیٹی کیخلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔

مظاہرین نے وائس چانسلر سے اربوں روپے کے غبن کا آڈٹ کرانے کا مطالبہ کیا اور کہاٹائون تھری کے آغاز سے چند پروفیسر امیر ہوگئے ، ٹائون تھری کے 1 ہزار ممبران مگر فائدہ چند پروفیسرز نے اٹھایا۔ متاثرین 9 سال بعد بھی پلاٹ سے محروم ہیں جومینجمنٹ کمیٹی کے جھوٹے وعدوں پر اعتبار نہیں کرینگے ۔وائس چانسلر داد رسی میں کردار ادا کریں جبکہ مینجمنٹ کمیٹی ٹائون تھری کے سیکرٹری ڈاکٹر اظہر کا کہنا ہے کہ منصوبہ تکمیل کے قریب پہنچتا ہے تو مخصوص گروپ پروپگنڈا شروع کر دیتا ہے ۔ اس میں یونیورسٹی کا ترجمان بھی ملوث ہے ۔ پروپگنڈا میں یونیورسٹی کے اندر کے مخصوص لوگ شامل ہیں۔ منصوبہ طے شدہ ٹائم لائن کے مطابق مکمل ہوگا۔

