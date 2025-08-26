وزیر اعلیٰ کے ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ پیکیج پرعملدرآمد تاخیر کا شکار
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )وزیر اعلیٰ پنجاب کے ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ پیکیج پر عملدرآمد تاخیر کا شکار ہو گیا ۔ مختلف اضلاع میں واساز کے قیام میں سست روی نے حکومت کو نئی حکمت عملی اپنانے پر مجبور کر دیا۔
ذرائع کے مطابق واساز کی بروقت تشکیل نہ ہونے سے انفراسٹرکچر اپ گریڈیشن اور تعمیراتی منصوبے آگے نہ بڑھ سکے ، جس سے متعلقہ اضلاع میں واٹر سپلائی وسیوریج کے نظام پر براہِ راست اثرات مرتب ہوئے ۔ شہری بنیادی سہولیات کے انتظار میں ہیں جبکہ منصوبوں کے فنڈ بھی استعمال نہ ہو سکے ۔محکمہ ہاؤسنگ نے اب فیصلہ کیا ہے کہ ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ پیکیج کے تحت نئے انفراسٹرکچر کی تعمیر کیلئے پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ (پی ایم یو)تشکیل دیا جائے جوتیرہ اضلاع میں سیوریج اور واٹر سپلائی منصوبے مکمل کرے گا۔پہلے فیصلہ کیا گیا تھا کہ نئے اضلاع میں بھی واساز ہی تعمیراتی ذمہ داریاں سنبھالیں گے تاہم، واساز صرف موجودہ انفراسٹرکچر کے آپریشن اور مرمت تک محدود رہیں گے ، اب تمام نئے منصوبے پی ایم یو کے سپرد کر دیئے گئے ہیں۔ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ پیکیج کے تحت اربوں روپے سے سیوریج ، واٹر سپلائی کا نیا انفراسٹرکچر تعمیر ہونا تھا مگر واساز کے بروقت قیام نہ ہونے سے منصوبوں میں تعطل پیدا ہوا۔